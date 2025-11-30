İSTANBUL 15°C / 10°C
30 Kasım 2025 Pazar
Spor

Nesine 3. Lig'de 11. hafta tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 11. hafta, dört grupta oynanan 15 karşılaşmayla tamamlandı. Günün müsabakalarında birçok takım, sahadan kritik puanlarla ayrıldı.

30 Kasım 2025 Pazar 20:05
Nesine 3. Lig'de 11. hafta tamamlandı
Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 11. hafta mücadelesi 15 maçla sona erdi.

Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

- 1. Grup:

Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947: 2-1

Edirnespor-Polatlı 1926: 1-0

- 2. Grup:

Erciyes 38-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

Diyarbekirspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-1

Mdgrup Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-0

Karaköprü Belediyespor-Kilis 1984: 4-1

- 3. Grup:

TCH Group Zonguldakspor-Artvin Hopaspor: 3-0

Amasyaspor-Sebat Gençlikspor: 1-2

1926 Bulancakspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-5

52 Orduspor-Giresunspor: 5-1

- 4. Grup:

Alanya 1221 SK-Altay: 1-0

Söke 1970-Bornova 1877: 2-0

Kütahyaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-0

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Oktaş Uşakspor: 3-1

İzmir Çoruhlu FK-Afyonspor: 2-3

  • Nesine 3. Lig
  • 11. Hafta
  • Maç

Popüler Haberler
