Nesine 3. Lig'de 11. hafta tamamlandı

Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 11. hafta mücadelesi 15 maçla sona erdi.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
- 1. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947: 2-1
Edirnespor-Polatlı 1926: 1-0
- 2. Grup:
Erciyes 38-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
Diyarbekirspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-1
Mdgrup Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-0
Karaköprü Belediyespor-Kilis 1984: 4-1
- 3. Grup:
TCH Group Zonguldakspor-Artvin Hopaspor: 3-0
Amasyaspor-Sebat Gençlikspor: 1-2
1926 Bulancakspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-5
52 Orduspor-Giresunspor: 5-1
- 4. Grup:
Alanya 1221 SK-Altay: 1-0
Söke 1970-Bornova 1877: 2-0
Kütahyaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-0
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Oktaş Uşakspor: 3-1
İzmir Çoruhlu FK-Afyonspor: 2-3