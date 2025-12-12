Nesine 3. Lig'de 13. hafta başladı

Futbolda, Nesine 3. Lig'de 13. haftanın perdesi açıldı.
Gruplardaki müsabakaların sonuçları şöyle:
- 1. GRUP
Astor Enerji Çankayaspor-İnkılap Futbol: 1-1
Edirnespor-Çorluspor 1947: 0-5
Yalova FK 77-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1
İnegöl Kafkasspor-Galata SK: 4-0
Bursa Yıldırımspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-2
- 2. GRUP
Hacettepe Türk Metal 1963 Spor-12 Bingölspor: 0-0
Karaköprü Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-1
Cinegold Ağrı 1970 Spor-Kilis 1984: 1-2
Diyarbekirspor-Erciyes 38 Futbol: 1-2
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
Niğde Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2
- 3. GRUP
Çayelispor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-1
1926 Bulancakspor-Sebat Gençlikspor: 0-3
Karabük İdmanyurdu-Fatsa Belediyespor: 0-1
Amasyaspor FK-Artvin Hopaspor: 3-2
Orduspor 1967-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-5
- 4. GRUP
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Oktaş Uşakspor: 1-2
Nazillispor-Afyonspor: 1-1
İzmir Çoruhlu FK-Altay: 0-1
Tire 2021 FK-Söke 1970: 1-0