İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7029
  • EURO
    50,2009
  • ALTIN
    5902.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nesine 3. Lig'de 13. hafta başladı

Nesine 3. Lig'de 13. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla başladı. İşte gruplardaki müsabakaların sonuçları...

AA12 Aralık 2025 Cuma 19:52 - Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 13. hafta başladı
ABONE OL

Futbolda, Nesine 3. Lig'de 13. haftanın perdesi açıldı.

Gruplardaki müsabakaların sonuçları şöyle:

- 1. GRUP

Astor Enerji Çankayaspor-İnkılap Futbol: 1-1

Edirnespor-Çorluspor 1947: 0-5

Yalova FK 77-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1

İnegöl Kafkasspor-Galata SK: 4-0

Bursa Yıldırımspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-2

- 2. GRUP

Hacettepe Türk Metal 1963 Spor-12 Bingölspor: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-1

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Kilis 1984: 1-2

Diyarbekirspor-Erciyes 38 Futbol: 1-2

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

Niğde Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2

- 3. GRUP

Çayelispor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-1

1926 Bulancakspor-Sebat Gençlikspor: 0-3

Karabük İdmanyurdu-Fatsa Belediyespor: 0-1

Amasyaspor FK-Artvin Hopaspor: 3-2

Orduspor 1967-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-5

- 4. GRUP

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Oktaş Uşakspor: 1-2

Nazillispor-Afyonspor: 1-1

İzmir Çoruhlu FK-Altay: 0-1

Tire 2021 FK-Söke 1970: 1-0

  • Nesine 3. Lig
  • 13. Hafta
  • Grup maçları

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.