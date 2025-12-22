İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,826
  • EURO
    50,2748
  • ALTIN
    5964.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nesine 3. Lig'de 15. hafta heyecanı devam etti
Spor

Nesine 3. Lig'de 15. hafta heyecanı devam etti

Nesine 3. Lig'de 15. hafta, 4 grupta oynanan karşılaşmalarla devam ederken, günün maçlarında 30'un üzerinde gol atıldı.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 15. hafta heyecanı devam etti
ABONE OL

Nesine 3. Lig'in 15. haftası, bugün 4 grupta oynanan müsabakalarla devam etti.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bulvarspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 2-2

Silivrispor-Polatlı 1926 Spor: 1-0

Kestel Çilekspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-1

Edirnespor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-2

Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947: 4-0

2. Grup

MDGRUP Osmaniyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbo: 2-1

Silifke Belediyespor-12 Bingölspor: 4-0

Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale FK: 3-0

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0

Kilis 1984-Malatya Yeşilyurtspor: 1-0

3. Grup

Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediyespor: 0-0

TCH Group Zonguldakspor-52 Orduspor: 1-1

Karabük İdmanyurdu-Giresunspor: 0-2

Amasyaspor FK-Pazarspor: 2-1

Çayelispor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Sebat Gençlikspor: 1-1

4. Grup

Alanya 1221 Futbol-Eskişehirspor: 0-1

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 1-3

İzmir Çoruhlu FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Kütahyaspor-Söke 1970 Spor: 3-1

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-1

Afyonspor-Altay: 0-1

  • Nesine 3. Lig
  • 15. Hafta
  • Gol Sayısı

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.