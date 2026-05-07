İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2522
  • EURO
    53,3532
  • ALTIN
    6896.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nesine 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş heyecanı!
Spor

Nesine 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş heyecanı!

Nesine 3. Lig play-off 2. tur rövanş mücadeleleri yarın oynanacak. İşte maç takvimi...

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş heyecanı!
ABONE OL

Futbolda Nesine 3. Lig play-off 2. tur rövanş mücadeleleri yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre maçların programı şöyle:

16.00 Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor (General Basri Saran)

20.00 Erciyes 38-Malatya Yeşilyurtspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (19 Eylül)

20.00 Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Prof. Dr. Fethi Heper)

Rövanş mücadelelerinin ardından tur atlayan ekipler, finale yükselecek. 1. Grup'un play-off finalisti, 2. Grup'un play-off finalistiyle 16 Mayıs Cumartesi günü, 3. Grup'un play-off finalisti ise 4. Grup'un play-off finalistiyle 17 Mayıs Pazar günü tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.

  • Malatya Yeşilyurtspor
  • Nesine 3. Lig
  • play off

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.