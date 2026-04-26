Nesine 3. Lig'de play-off birinci tur rövanş heyecanı!

Nesine 3. Lig play-off birinci tur rövanş maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

Yarın:

16.00 Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor (General Basri Saran)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İBB 100. Yıl)

20.00 Erciyes38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurt (Silifke Şehir)

28 Nisan Salı:

15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Şehit Vefa Karakurdu)

20.00 Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

20.00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor (Ordu 19 Eylül)