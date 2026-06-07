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Spor

Nesrin Baş ve Tuba Demir'den Moğolistan'da bronz madalya!

Milli güreşçiler Nesrin Baş ve Tuba Demir, Ulanbator Açık'ta bronz madalya kazandı.

AA7 Haziran 2026 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Nesrin Baş ve Tuba Demir'den Moğolistan'da bronz madalya!
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Milli güreşçiler Nesrin Baş ve Tuba Demir, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Açık Ranking Serisi Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Ulanbator'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Odzaya Erdenabat'ı 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükselen milli sporcu, bu turda Rus rakibi Elizaveta Petliakova'ya mağlup oldu. Bronz madalya müsabakasında Moğol sporcu Gantsetseg Batsukh'u tuşla mağlup eden Nesrin Baş, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Avrupa üçüncüsü Tuba Demir de bronz madalya kazandı.

Çeyrek finalde Moğolistan'dan Chimge Buyandalai'yi 12-1 teknik üstünlükle geçen Tuba Demir, yarı finalde Japon sporcu Natsumi Masuda'ya yenildi. Milli güreşçi, bronz madalya karşılaşmasında Kazak rakibi Laura Almaganbetov'u 8-4 mağlup ederek kürsüye çıktı.

  • Nesrin Baş
  • Tuba Demir
  • Bronz Madalya

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