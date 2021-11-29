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Spor

Nestor El Maestro: Fenerbahçe pozisyon üretemedi bile

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 23:19 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 23:19
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Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Nestor El Maestro'nun sözleri:

"Öncelikle dürüst bir analiz yapacak olursam; pesimist olacak biraz. Herkesin gördüğünü söylemek istiyorum. İlk yarıda, ikinci yarıda üstünlük bizdeydi. Topun şişirildiği, dönen topların alındığı dönemde bizdik. Sakin dönemde biz daha iyiydik. Oyunu Fenerbahçe'den daha iyi bitirdik. Taktik olarak ufak tefek zorluklar yaşadık. Mesut'un ortaya geldiği bölümde Tijanic'i içeri çekerek bunu hallettik. Fenerbahçe pozisyon üretemedi bile. Kaleyi bulan 4 şutları vardı. 1-1 bitti maç. Bu sonuçtan mutlu değiliz. Bugün buraya gelen Türkiye'nin en güzide taraftarlarına galibiyet hediye edemedik. Özür dileriz.

Müdahale edemediğim şeylerle ilgili konuşmayı sevmem. Kalite mi, şans mı? Ne derseniz deyin müdahale edemezsiniz. Ben elimdeki en iyi 11'i sahaya sunuyorum. Golse gol, takıma ne gerekiyorsa çalışmayı severim. Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Gaziantep'e karşı bu oyunu oynarsak galip geleceğimize eminim. Bu oyunu her hafta oynamak kolay değil. Bugün galibiyeti kaçırdık."

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