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Spor

Nestor El Maestro: İki farklı takım olarak görüntü verdik

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 23:51 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 23:51
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, puana ihtiyaç duyduklarını, zorlu Kayserispor deplasmanından alınan bir puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında takımının gerçek kimliğini sahaya yansıttığını anlatan Maestro, "Maçın geneline baktığımızda iki farklı takım olarak görüntü verdik. İkinci yarı gerçek kimliğimizi sahada ortaya koyabildik. Mücadelemizi, inancımızı, hırsımızı ilk dakikadan itibaren her maçta göstermemiz gerekiyor. Özellikle önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

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