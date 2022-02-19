İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2022 Cumartesi / 18 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nestor El Maestro'nun Galatasaray'a sürprizi var!
Spor

Nestor El Maestro'nun Galatasaray'a sürprizi var!

Süper Lig'de pazartesi günü oynayacağı Galatasaray maçına odaklanan Göztepe'de, teknik direktör Nestor El Maestro'nun kadroda bazı değişimlere gideceği ifade edildi.

DHA19 Şubat 2022 Cumartesi 12:46 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 12:46
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Altay ve Atakaş Hatayspor maçlarını kaybedip yeniden düşme hattına yaklaşan Göztepe, Galatasaray karşılaşması için geri sayıma geçti. Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda renktaşını konuk edecek Göz-Göz'de tüm planlar galibiyet üzerine kurulurken, satışa çıkan biletler de tükendi. Büyük bir taraftar desteğini arkasına alacak İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun kadroda bazı değişimlere gideceği ifade edildi.

Cezaları biten stoper Arslanagic ve orta saha Nwobodo'yu yeniden 11'e monte etmeyi planlayan Sırp teknik adamın, sakatlığını atlatan golcü Jahovic'e de "hazır ol" emri verdiği bildirildi. Arslanagic'in cezalı Atakan'ın yerine savunmada forma giyeceği bildirilirken, Maestro'nun Tijanic'i yedeğe alıp Jahovic'e Di Santo ile birlikte ileri uçta forma verebileceği kaydedildi. Nwobodo'nun ise Soner'in yerine sahaya çıkması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.