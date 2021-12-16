16 Aralık 2021 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:14

Neymar belgeseli, film ve dizi platformu Netflix tarafından yayınlanacak. Brezilya'nın en ünlü sporcuları arasında yer alan Neymar'ın belgeseli The Perfect Chaos, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Neymar: The Perfect Chaos ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

Dijital yayın platformu Netflix, Neymar'ın hayatını anlatan "The Perfect Chaos (Mükemmel Kaos)" belgeselini duyurdu. Belgeselde Neymar'ın hayatı ve kariyeri anlatılacak.

Netflix, Brezilya'nın en ünlü ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Neymar'ın belgeselini yaptı. Netflix ekibi 29 yaşındaki yıldızın bir buçuk yılını yakından takip etti. İşte Neymar: The Perfect Chaos'un izleyici ile buluşacağı tarih...

NEYMAR: THE PERFECT CHAOS NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in yaptığı Neymar belgeselinin ilk fragmanı görücüye çıktı. Neymar: The Perfect Chaos belgeseli 25.01.2022 tarihinde yayınlanacak.

Brezilyalı yıldız Neymar, daha önce Netflix yapımı La Casa De Papel dizisinde rol almıştı.

NEYMAR: THE PERFECT CHAOS'TAN İLK FRAGMAN

NEYMAR KİMDİR?

Neymar da Silva Santos Júnior ya da bilinen adıyla Neymar 05.02.1992 doğumludur.

Forvet ve sol açık mevkilerinde görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Şu an Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germen'de 10 numaralı formayı giymektedir.

Neymar, 05.02.1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı.

2003 yılında daha 11 yaşındayken Santos'ta futbol kariyerine başladı.

2009 yılında Santos ile profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkmadan önce, kulübün altyapı takımıyla birçok maçta yer aldı. Profesyonel kariyerinin ilk senesinde (2009) Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi oldu ve o yıl Copa Libertadores'in alınmasında en çok payı olan oyunculardan biriydi.

İlk milli maçını daha 18 yaşındayken ABD'ye karşı oynadı ve takımının 2-0 kazandığı maçta bir de gol attı. 2013-14 sezonu başlamadan önce 57 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Sezon başlamadan önce yapılan 2013 Konfederasyon Kupası'nda 10 numarasını giydiği Brezilya Millî Takımı kupanın, Neymar ise 5 maçta attığı 4 gol ile turnuvanın sonunda verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu.

2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur. 2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir ve Neymar 2011 FIFA Puskas Ödülü'nün sahibi olmuştur.2013 yılında Millî takımıyla almış olduğu FIFA Konfederasyonlar Kupası turnuvasının sonunda Adidas Altın Top ödülüne layık görülmüştür. Bu turnuvada çıktığı 5 maçta (412 dakika) 4 gol atmıştır ve turnuvanın final maçında maçın adamı seçilmiştir.