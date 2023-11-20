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Spor

Neuer, Bayern Münih'i düşündürüyor!

Bundesliga devi Bayern Münih'in efsanevi kalecisi Manuel Neuer'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kırmızı beyazlılar, bu sezon uzun bir sakatlık yaşayan Alman kalecinin sözleşmesini yenilemek için sezon sonuna kadar bekleyip son kararını verecek.

20 Kasım 2023 Pazartesi 00:40 - Güncelleme:
Neuer, Bayern Münih'i düşündürüyor!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te uzun bir sakatlık sürecinin ardından kaleyi tekrardan devralan Manuel Neuer'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

ACELECİ DAVRANMAYACAKLAR

Alman gazetesi Kicker'de yer alan habere göre Bayern Münih, 37 yaşındaki deneyimli file bekçisi Manuel Neuer'in sözleşmesini uzatmak için şu anlık bekleme kararı aldı.

Haberin detaylarında, Bayern Münih'in uzun süreli sakatlığını yeni yeni atlatan Manuel Neuer'in en azından devre arasına kadar göstereceği performans ve sağlık düzeyinin ne durumuda olduğunu kontrol edecek. Eğer Manuel Neuer istenilen düzeye ulaşırsa yeni sözleşme teklif edilecek.

493 MAÇA ÇIKTI

2011 yılında transfer olduğu Bayern Münih ile 493 resmi maça çıkan Manuel Neuer bu karşılaşmalarda 389 gol yerken 235 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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