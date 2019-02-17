İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Neustadter'den ayrılık sinyali

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustadter ile telefonda görüştüğünü belirterek, 'Kontratı Haziran ayında bitiyor. Şu anda kariyerine nerede devam edeceğini düşünüyor. Biz de milli takımın oyuncularının iyi liglerde, iyi takımlarda oynasını istiyoruz' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Uluslar Ligi, B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki kampında hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Stanislav Çerçesov, Fenerbahçe'de forma giyen Rus milli takım oyuncusu Roman Neustadter'in yerine 2018 Dünya Kupası kadrosunda başka futbolcuları tercih ettiğini anlattı. Neustadter'in Dünya Kupası sonrasındaki maçlarda iyi oynadığını dile getiren Çerçesov, "Şu anda belki formu biraz düşüşte ama bu futbolda oluyor. Sezon içerisinde performans düşüşü ya da yükselişi olabilir. Bizim önemli futbolcumuz. Her zaman milli takım kadrosunda yer alabilir" dedi.
 
"FENERBAHÇE BÜYÜK TAKIM, ORADA DEVAM ETMESİ İYİ"
 
Neustadter ile birkaç gün önce telefonda konuştuğunu anlatan Çerçesov, şunları söyledi: "Kontratı Haziran ayında bitiyor. Şu anda kafasında bir şeyler var. Kariyerine nerede devam edeceğini düşünüyor. Biz de istiyoruz ki, milli takımın oyuncuları iyi liglerde, iyi takımlarda oynasın. Hangi ligde oynayacağı futbolcuya bağlı. Benim isteğimle olmaz ama benim düşüncelerimi Neustadter biliyor. Her futbolcu nerede devam edeceği kararını kendisi alması lazım. Neustadter, Almanya'da doğmuş, orada oynamış bir futbolcu. Türkiye'de futbol biraz daha duygusal. Belki o nedenle şu anda biraz problemleri var ama iyi takımda oynasın. Fenerbahçe büyük takım, orada devam ederse milli takım için de iyi. Neustadter, çok disiplinli bir futbolcu. Fenerbahçe'de de son zamanlar 4-5 teknik direktör değişikliği oldu. O da futbolcuya sıkıntılar yaratabilir."
 

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

Katar: Asıl mesele Filistin

Katar: Asıl mesele Filistin

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki
 

POPÜLER HABERLER

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Ağaçta gören hayrete düştü

Ağaçta gören hayrete düştü

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA