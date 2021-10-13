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Spor

Neven Subotic transferi Denizlispor'un başına bela oldu

Denizlispor'da geçen sezon transfer edildikten sonra yalnızda 5 maçta forma giyerek alacaklarını gerekçe gösterip takımla olan sözleşmesini fesheden Neven Subotic, kulübe transfer yasağı getirdi.

DHA13 Ekim 2021 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:39
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Yeşil-siyahlıların Süper Lig'de boy gösterdiği 2020-2021 sezonu başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp savunmacı Neven Subotic, Ege ekibine pahalıya patladı. Denizlispor, yıldız transferi olarak duyurduğu deneyimli oyuncudan beklediği verimi alamadı. Süper Lig kariyeri boyunca Denizlispor formasıyla 5 maça çıkan, toplam 405 dakika süre alarak 1 gol kaydeden Subotic, 21 Ocak'ta alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.

Ayrıldıktan sonra Avusturya Ligi takımlarından Rheindor Altach'a imza atan Subotic, Denizlispor'daki alacakları için FIFA'ya başvurdu. Subotic'in yeşil-siyahlı ekipten 900 bin Euro ve kalan alacakları talep ettiği öğrenildi. Kariyerinde Mainz, Borussia Dortmund, Saint-Etienne, Union Berlin gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki stoperin Denizlispor'da kalan alacaklarıyla birlikte toplam maliyetinin 2 milyon Euro'yu geçebileceği aktarıldı. FIFA tarafından Subotic'e olan borç nedeniyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi. Devre arası transfer döneminde kadroya takviye yapması güç olan Denizlispor'da yönetimin kaynak oluşturma çabalarının devam ettiği kaydedildi.

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