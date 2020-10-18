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Spor

Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

DHA18 Ekim 2020 Pazar 09:26 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 09:26
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Nevşehir Belediyespor’da bugün 14:30'da oynanacak olan Diyarbekirspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde dün futbolcular ve teknik heyet koronavirüs testinden geçirildi. Takımda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın "Yapılan Kovid-19 testi sonucunda takımımızdan 5 futbolcu kardeşimizin sonuçları maalesef pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 futbolcu kardeşimizin tedavi ve izolasyon sürecini başlatıp gerekli önlemler aldık" ifadelerini kullandı.

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