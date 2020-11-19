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Spor

Nevzat Karazincir için Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yaşamını yitiren eski milli voleybolcu ve antrenör Nevzat Karazincir için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 00:34 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:34
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar Fenerbahçe ve milli takım forması giyerek Türk voleyboluna hem sporcu hem de antrenör olarak büyük hizmetler vermiş, aynı zamanda atletizmde de çok sayıda başarıya imza atmış, Türkiye'nin uluslararası ilk voleybol hakemi Nevzat Karazincir'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Nevzat Karazincir'in cenazesinin Adana Asri Mezarlığı'nda defnedildiği aktarıldı.

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