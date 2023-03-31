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Spor

New Orleans Pelicans, Denver Nuggets'ı 107-88 mağlup etti

NBA takımlarından New Orleans Pelicans, Denver Nuggets'ı 107-88 mağlup ederek 39. galibiyetini aldı.

IHA31 Mart 2023 Cuma 10:45 - Güncelleme:
New Orleans Pelicans, Denver Nuggets'ı 107-88 mağlup etti
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New Orleans, Denver'ı mağlup ederek play-off yolunda önemli bir galibiyet aldı

Günün diğer karşılaşmasında ise Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunan New Orleans Pelicans, deplasmanda konferans lideri Denver Nuggets'ı 107-88'lik skorla yenerek galibiyet sayısını 39'a yükseltti ve play-off şansını sürdürdü. New Orleans'da Brandon Ingram 31 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, Jonas Valanciunas da 15 sayı ve 12 ribaund ile double-double performansına imza attı. Toplamda 25. mağlubiyetini alan lider Denver'da ise Jamal Murray 21, Bruce Brown 19 ve Aaron Gordon da 11 sayıyla oynadı.

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