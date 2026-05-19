New Orleans Pelicans, Jamahl Mosley'e emanet

New Orleans Pelicans, takımın yeni başantrenörü olarak Jamahl Mosley ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre Mosley, New Orleans temsilcisiyle beş yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, son beş sezondur görev yaptığı Orlando Magic'den mayıs ayının başında ayrılmıştı.

Mosley, Orlando'daki görev süresi boyunca genç kadroyu yeniden yapılandıran isimlerden biri olarak öne çıktı ve Magic'i üst üste üç sezon playofflara taşımayı başardı. Ancak Florida ekibi bu süreçte her seferinde ilk turda elendi. Son olarak bu sezon playofflarda Doğu Konferansı'nın bir numaralı seribaşı Detroit Pistons karşısında 3-1 seri avantajını kaybederek elenmesi büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

NBA'de ilk kez başantrenörlük görevini Orlando'da üstlenen Mosley, Magic kariyerini 189 galibiyet ve 221 mağlubiyetlik normal sezon derecesiyle tamamladı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2023-24 sezonunda Yılın Koçu ödülü yarışında ikinci sırada yer almıştı.

Charania'nın haberine göre Pelicans yönetimi, Mosley'nin Orlando'dan ayrılmasının hemen ardından tecrübeli koçu hedef listesinin en üst sırasına yerleştirdi. Tarafların geçtiğimiz hafta draft combine organizasyonu sırasında yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

New Orleans yönetimi, sezona 2-10'luk kötü başlangıç yapılmasının ardından kasım ayında başantrenör Willie Green ile yollarını ayırmıştı. Green'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan James Borrego ise sezonun geri kalanında geçici başantrenörlük görevini üstlenmişti.

Pelicans, 2025-26 sezonunu Batı Konferansı'nda 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetlik dereceyle 11. sırada tamamladı. Böylece takım üst üste ikinci sezonda da 30 galibiyet barajını aşmayı başaramadı.

New Orleans'ın yaklaşan haziran draftındaki durumu da dikkat çekiyor. Pelicans, geçtiğimiz yıl uzun forvet Derik Queen'i seçebilmek adına 2026 ilk tur draft hakkını takasta kullanmıştı. Bu nedenle organizasyon, bu yılki draftta yalnızca 58. sıradan seçim yapabilecek.

Takımın geleceği açısından en önemli isim olmaya devam eden Zion Williamson ise 2027-28 sezonunun sonuna kadar kontrat altında bulunuyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 62 maçta 21 sayı, 5.7 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakalayarak takımın en üretken isimlerinden biri olmuştu.