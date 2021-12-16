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Spor

New Orleans Pelicans, kendi sahasından attığı basketle kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder ile New Orleans Pelicans arasındaki karşılaşmanın son saniyeleri parkelerde ender rastlanan iki baskete sahne oldu.

16 Aralık 2021 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:52
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Ev sahibi Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın zor pozisyonda orta sahaya yakın bir bölgeden attığı basketle bitime 1.4 saniye kala skoru 110-110'a getirdi. Mola hakkı kalmayan Pelicans, Devonte Graham'in kendi sahasından fırlattığı topun panyaya çarpıp çemberden geçmesiyle maçı 113-110 kazandı.

Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı, 8 ribaunt, Jonas Valanciunas 19 sayı, 16 ribaunt, maçın kahramanı Graham de 15 sayı, 8 asistle oynadı.

Thunder cephesinde Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

  • Devonte Graham
  • New Orleans Pelicans
  • Oklahoma City Thunder

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