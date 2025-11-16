İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green'in görevine son verildi
Spor

New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green'in görevine son verildi

NBA ekibi New Orleans Pelicans, başantrenör Willie Green ile yollar ayrıldığını duyurdu.

AA16 Kasım 2025 Pazar 12:34 - Güncelleme:
New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green'in görevine son verildi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green ile yollar ayrıldı.

NBA'in açıklamasında, Pelicans'ta 5. sezonunu geçiren ABD'li çalıştırıcı Green'in görevine son verildiği belirtildi.

Yardımcı antrenör James Borrego'nun takımın başında geçici yer alacağı ifade edildi.

Pelicans, Green'in göreve geldiği 2021'den beri 150 galibiyet, 190 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon son 4 maçını kaybeden Pelicans, 2 galibiyet ve 10 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın son sırasında yer aldı.

  • Willie Green
  • başantrenör

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.