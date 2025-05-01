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Spor

New Orleans Pelicans'ta Willie Green ile devam kararı çıktı

NBA ekibi New Orleans Pelicans'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. NBA ekibinin sezon sonunda başantrenör Willie Green ile yolları ayırmayı düşünse de üst yönetim bu karara izin verdi.

1 Mayıs 2025 Perşembe 12:44 - Güncelleme:
New Orleans Pelicans'ta Willie Green ile devam kararı çıktı
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New Orleans Pelicans, başantrenör Willie Green ile yola devam etme kararı aldı.

HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre, Pelicans yönetimi bu yaz Green'i görevden almayı düşünse de, alınan yeni kararlarla birlikte koç pozisyonunda devam kararı çıktı. David Griffin'in Green'i görevden alma girişimi, üst yönetim tarafından reddedildi.

Buna karşın kulüp içi yapılanma yeniden şekillendiriliyor. Joe Dumars ve Troy Weaver üst düzey yönetici olarak göreve getirildi. GM Bryson Graham ise görevine devam edecek.

Öte yandan Mike D'Antoni, koçluk danışmanı rolünden ayrılma kararı aldı.

  • New Orleans Pelicans
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