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  • New York Knicks 20 sayı geriden geldi ve seriyi 2-1 yaptı
Spor

New York Knicks 20 sayı geriden geldi ve seriyi 2-1 yaptı

New York Knicks, Doğu Konferansı Finali 3. maçında Indiana Pacers karşısında 20 sayılık farkı kapatarak 106-100'lük skorla mağlup ederek seride durumu 2-1 yaptı.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
New York Knicks 20 sayı geriden geldi ve seriyi 2-1 yaptı
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New York Knicks, Doğu Konferansı Finali 3. maçında Indiana Pacers karşısında 20 sayılık farkı kapatarak 106-100 galip geldi.

Bu galibiyetle seride durumu 2-1'e getiren Knicks, seriye tutunmayı başardı.

Maçın yıldızı Karl-Anthony Towns, son çeyrekte attığı 20 sayı ile toplamda 24 sayı ve 15 ribaundluk performans sergileyerek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Jalen Brunson ise maçın bitimine 1:17 kala attığı kritik basketle galibiyeti perçinledi.

Knicks, ikinci yarıda Indiana'yı sadece 42 sayıda tutarak savunmada etkili bir performans gösterdi ve Pacers'ı %36.8 şut yüzdesinde bıraktı. Bu galibiyet, Knicks'in bu playofflardaki üçüncü 20 sayılık geri dönüşü oldu.

Pacers cephesinde Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam toplamda 37 sayı kaydetti, ancak son çeyrekteki skor üretimindeki düşüşleri mağlubiyete neden oldu.

  • New York Knicks
  • Indiana Pacers

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