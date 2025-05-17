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Spor

New York Knicks adını finale yazdırdı

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, sahasında Boston Celtics'i 119-81 mağlup ederek seride durumu 4-2 yaptı ve konferans finaline çıktı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
New York Knicks adını finale yazdırdı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, son şampiyon Boston Celtics'i evinde 119-81 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans finaline yükseldi.

Madison Square Garden'daki maçta Jalen Brunson ve OG Anunoby, Knicks adına 23'er, Mikal Bridges 22 sayılık katkı sunarken, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Celtics'te ise Jaylen Brown 20 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, perşembe günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.

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