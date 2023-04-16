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Spor

New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 101-97 mağlup etti

NBA play-off turları ilk maçında New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 101-97 mağlup etti.

AA16 Nisan 2023 Pazar 12:00 - Güncelleme:
New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 101-97 mağlup etti
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Doğu Konferansı ekiplerinin çekişmeli geçen play-off turu mücadelesinde, New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 101-97 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.

Knicks'te Jalen Brunson 27 sayı, Julius Randle 19 sayı ve 10 ribaunt, Josh Hart 17 sayı ve 10 ribauntla skor katkısı sağladı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 38 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Darius Garland 17 sayı ve 4 top çalma, Jarrett Allen 14'er sayı ve ribaunt, sahada 18 dakika 45 saniye kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Serinin ikinci maçı, 19 Nisan Çarşamba gecesi Cavaliers'ın sahasında oynanacak.

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