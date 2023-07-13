İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1244
  • EURO
    29,2965
  • ALTIN
    1647.16
  • BIST100
    6368.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • New York Knicks, Evan Fournier için takas istiyor
Spor

New York Knicks, Evan Fournier için takas istiyor

NBA ekiplerinden New York Knicks'in, Evan Fournier için opsiyonlarını değerlendirdiği belirtildi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
New York Knicks, Evan Fournier için takas istiyor
ABONE OL

Yahoo Sports'tan Jake Fischer'ın haberine göre Knicks, Fournier için aktif olarak takas yollarını araştırıyor.

30 yaşındaki guard, geride bıraktığımız sezon koç Tom Thibodeau'nun yönetiminde yalnızca 27 maçta forma giymiş ve sınırlı oyun süresinde 6.1 sayı, 1.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Fournier geçtiğimiz aylarda, aldığı dakika eksikliğinden duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirerek, Knicks'te kalmayı beklemediğini öne sürmüştü. Bununla birlikte, rakip takımların New York'un muhtemel çok ekipli takas senaryolarının bir parçası olarak Fournier'i de dahil ettiğini iddia ettikleri belirtilmişti.

2024-25 sezonu için bir takım opsiyonu da dahil olmak üzere sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan Fournier'nin takas değeri, şut yeteneği ve deneyimine bağlı olarak şekilleniyor.

  • evan fournier transfer
  • new york knicks
  • nba transferleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.