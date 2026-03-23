İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,333
  • EURO
    50,998
  • ALTIN
    6079.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • New York Knicks evinde Washington Wizards'ı farklı yendi
New York Knicks, NBA'de sahasında karşı karşıya geldiği Washington Wizards'ı 145-113 yenerek üst üste 6. kez galibiyet aldı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 10:28
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, sahasında Washington Wizards'ı 145-113 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini kazandı.

Madison Square Garden'daki karşılaşmada Knicks'de Karl-Anthony Towns 26 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Knicks'in sezondaki 47. galibiyetine ulaştığı maçta Jalen Brunson 23, Josh Hart 16, Mikal Bridges 14 ve Mohamed Diawara 12 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 55. mağlubiyetini alan Wizards'da Jaden Hardy 25, Anthony Gill 18 ve Bub Carrington ise 14 sayı kaydetti.

Bu maçla, Wizards sezonun üst üste 16. mağlubiyetini aldı.

MALİK MONK, KİNGS'İ GALİBİYETE TAŞIDI

Golden 1 Center'daki maçta Sacramento Kings, sahasında Brooklyn Nets'i 126-122 mağlup etti.

Kings'de, Malik Monk 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Maxime Raynaud 22 sayı, 10 ribaunt ve Precious Achiuwa 14 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Nets'de Ben Saraf 22, Ziaire Williams ve Malachi Smith 18'er sayıyla oynadı.

  • new york knicks
  • washington wizards

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.