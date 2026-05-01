İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1862
  • EURO
    53,0543
  • ALTIN
    6628.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • New York Knicks, Hawks'a 51 sayı fark atarak yarı final bileti aldı
New York Knicks, Hawks'a 51 sayı fark atarak yarı final bileti aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 140-89 gibi farklı skorla yenerek kulüp tarihinin en farklı play-off galibiyetine imza attı ve adını play-off yarı finaline yazdırdı. Knicks'in yarı finaldeki rakibi Boston Celtics-Philadelphia 76ers serisinin galibi olacak.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 10:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks ve Minnesota Timberwolves play-off yarı finaline çıktı.

State Farm Arena'na oynanan maçta New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 140-89 gibi farklı skorla yenerek kulüp tarihinin en farklı play-off galibiyetine imza attı ve seriyi 4-2 kazandı.

Knicks'te OG Anunoby 27 dakikada 29 sayı atarken, Karl-Anthony Towns 12 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle serideki ikinci "triple-double"ını yaptı. Mikal Bridges, galibiyete 24 sayılık katkı sağladı.

Knicks, NBA play-off tarihindeki en farklı altıncı galibiyeti elde eden takım oldu. Devre arasındaki 47 sayılık fark (83-36) ise play-off tarihindeki en büyük fark olarak kayıtlara geçti.

Hawks'ta Jalen Johnson 21 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics-Philadelphia 76ers serisinin galibiyle karşılaşacak.

SPURS'ÜN RAKİBİ TİMBERWOLVES OLDU

Denver Nuggets'ı 110-98 mağlup ederek seriyi 4-2 kazanan Minnesota Timberwolves, yarı finalde San Antonio Spurs ile eşleşti.

Timberwolves'ta Jaden McDaniels 32 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Terrence Shannon Jr. 24 sayı üretti.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic 28 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Cameron Johnson 27 sayı, 8 ribauntla oynadı.

76ERS, SERİYİ 7. MAÇA TAŞIDI

Boston Celtics'i 106-93 yenen Philadelphia 76ers, seride 3-3 eşitliği sağladı. Serinin 7. ve son maçı cumartesi günü Boston'da oynanacak.

76ers'ta Tyrese Maxey 30, Paul George 23 sayılık performans sergiledi.

Celtics'te Jaylen Brown 18 sayı, Jayson Tatum 17 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

  • basketbol
  • play off

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.