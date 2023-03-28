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Spor

New York Knicks, Houston Rockets'ı 137-115 mağlup etti

NBA takımlarından New York Knicks, evinde Houston Rockets'ı 137-115 mağlup ederek sezon içerisindeki 43. galibiyetini aldı.

IHA28 Mart 2023 Salı 11:30 - Güncelleme:
New York Knicks, Houston Rockets'ı 137-115 mağlup etti
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Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunan New York Knicks, konuk ettiği Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets'ı 137-115'lik skorla mağlup etti. Normal sezondaki 43. galibiyetini elde eden Knicks'te Immanuel Quickley 40 sayı, 9 asist ve 2 ribaundla kariyer rekoru kırarken, Julius Randle 26, R.J. Barrett de 19 sayıyla katkı verdi. Toplamda 58. yenilgisini alan Houston'da ise Kevin Porter Jr.'ın 26, Jalen Green'in 19, Kenyon Martin Jr.'ın da 18 sayısı yeterli olmadı. Konuk takımda 28 dakika parkede kalan Alperen Şengün de 11 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle müsabakayı tamamladı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 117 - Milwaukee Bucks: 126

Indiana Pacers: 104 - Dallas Mavericks: 127

New York Knicks: 137 - Houston Rockets: 115

Utah Jazz: 103 - Phoenix Suns: 117

Denver Nuggets: 116 - Philadelphia 76ers: 111

Portland Trail Blazers: 90 - New Orleans Pelicans: 124

Sacramento Kings: 115 - Minnesota Timberwolves: 119

Los Angeles Clippers: 124 - Chicago Bulls: 112

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