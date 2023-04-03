New York Knicks, play-off'ları garantiledi

Doğu Konferansı'nda 5. sırada yer alan New York Knicks, alt sıralarda bulunan Washington Wizards'ı 118-109'luk skorla mağlup ederek 46. galibiyetine ulaştı ve play-off'larda mücadele etmeyi garantiledi. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Knicks'te Jalen Brunson 27 sayı, 8 asist, Quentin Grimes 27 sayı, 5 asist, Immanuel Quickley de 22 sayı ve 6 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu. 44. mağlubiyetini alarak play-in şansını kaybeden Wizards'ta ise Corey Kispert'in 29, Johnny Davis'in 16, Taj Gibson'un da 14 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 108 - Toronto Raptors: 128

Brooklyn Nets: 111 - Utah Jazz: 110

Chicago Bulls: 128 - Memphis Grizzlies: 107

Minnesota Timberwolves: 105 - Portland Trail Blazers: 107

Atlanta Hawks: 132 - Dallas Mavericks: 130

New York Knicks: 118 - Washington Wizards: 109

Orlando Magic: 128 - Detroit Pistons: 102

Sacramento Kings: 134 - San Antonio Spurs: 142

Houston Rockets: 109 - Los Angeles Lakers: 134

Oklahoma City Thunder: 118 - Phoenix Suns: 128

Cleveland Cavaliers: 115 - Indiana Pacers: 105

Milwaukee Bucks: 117 - Philadelphia 76ers: 104

Denver Nuggets: 112 - Golden State Warriors: 110