İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9069
  • EURO
    53,4652
  • ALTIN
    6670.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • New York Knicks'ten tarihi başarı! 27 yıl sonra NBA finalinde
Spor

New York Knicks'ten tarihi başarı! 27 yıl sonra NBA finalinde

NBA Doğu Konferansı final serisinde New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı. Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.

IHA26 Mayıs 2026 Salı 11:02 - Güncelleme:
New York Knicks'ten tarihi başarı! 27 yıl sonra NBA finalinde
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) finale yükselen ilk takım belli oldu. Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Rocket Arena'da oynanan müsabakada Cleveland Cavaliers ile karşılaşan New York Knicks, rakibini 130-93'lük skorla mağlup ederek seriyi 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Üst üste 11. play-off galibiyetini alan ve Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı. Knicks'te Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaund, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla mücadele etti. Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

New York Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.