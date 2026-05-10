  New York'ta Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı
Spor

New York'ta Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından New York ve New Jersey'de yaşayan taraftarlar Türk Evi önünde toplanarak marşlar, tezahüratlar ve konvoylarla kutlama gerçekleştirdi.

IHA10 Mayıs 2026 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte ABD'nin New York kentinde yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. New York ve New Jersey'de yaşayan çok sayıda Galatasaray taraftarı, şampiyonluk haberinin duyulmasının ardından Manhattan'da bulunan Türk Evi önünde bir araya gelerek geleneksel kutlamalarını bu yıl da sürdürdü. Şampiyonluk sevincini birlikte yaşamak isteyen taraftarlar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla Türk Evi'ne akın etti. Toplanan kalabalık, sarı-kırmızılı marşlar söyleyerek uzun süre tezahüratlarda bulundu. Coşkunun giderek arttığı kutlamalarda taraftarlar, sık sık takım lehine sloganlar attı. Öte yandan bazı taraftarlar araçlarına Galatasaray bayrakları asarak New York sokaklarında konvoy oluşturdu. Şehir merkezinde tur atan araçlardan yükselen tezahüratlar, şampiyonluk sevincini kentin farklı noktalarına taşıdı.

GELENEKSEL BAYRAK ASMA TÖRENİ TEKRARLANDI

Son yıllarda geleneksel hale gelen Türk Evi'ne Galatasaray bayrağı asma seremonisi de bu yıl bir kez daha gerçekleştirildi. Taraftarlar, büyük bir coşku eşliğinde Türk Evi'ne sarı-kırmızılı bayrak astı. Kutlamalar, Türk Evi önünde toplanan kalabalığın marşlar ve tezahüratlar eşliğinde uzun süre devam etti.

