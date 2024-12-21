İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2024 Cumartesi / 20 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Newcastle deplasmanda dört köşe

İngiltere Premier Lig 17. hafta maçında Newcastle, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaştı. Portman Road'da oynanan maçı Newcastle 4-0 kazandı.

21 Aralık 2024 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
Newcastle deplasmanda dört köşe
ABONE OL

İngiltere Premier Lig 17. hafta maçında Newcastle, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaştı. Portman Road'da oynanan maçı Newcastle 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1, 45+2 ve 54. dakikalarda Alexander Isak, 32. dakikada Jacop Murphy kaydetti.

Newcastle'da 3 gol kaydeden Isak, bu sezon çıktığı 18 maçta 11. golünü kaydetti. Ayrıca 4 de asist yaptı.

Ipswich Town'da Sam Morsy, 65. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Arsenal maçında forma giyemeyecek.

Eddie Howe'un takımı ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Ipswich ise son 5 maçın 4'ünü kaybetti.

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle, Aston Villa ile oynayacak. Ipswich ise Arsenal deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.