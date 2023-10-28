Newcastle deplasmanda takıldı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineux'ta maç 2-2 sona erdi.

Newcastle United, 22. dakikada Callum Wilson ile öne geçti. Wolverhampton, 36. dakikada Mario Lemina ile eşitliği yakaladı. Newcastle'da Callum Wilson, 45. dakikada penaltıyı gole çevirdi takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.

Wolverhampton 71'de bir kez daha eşitliği yakaladı. Hee-Chan Hwang 71'de attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Wolverhampton ile Newcastle United 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 17, Wolverhampton 12 puana yükseldi.

Newcastle United, ligde gelecek hafta sahasında Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Wolverhampton, Sheffield United deplasmanına gidecek.