İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Newcastle deplasmanda takıldı

Premier Lig'de Newcastle United, deplasmanda Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Newcastle deplasmanda takıldı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineux'ta maç 2-2 sona erdi.

Newcastle United, 22. dakikada Callum Wilson ile öne geçti. Wolverhampton, 36. dakikada Mario Lemina ile eşitliği yakaladı. Newcastle'da Callum Wilson, 45. dakikada penaltıyı gole çevirdi takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.

Wolverhampton 71'de bir kez daha eşitliği yakaladı. Hee-Chan Hwang 71'de attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Wolverhampton ile Newcastle United 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 17, Wolverhampton 12 puana yükseldi.

Newcastle United, ligde gelecek hafta sahasında Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Wolverhampton, Sheffield United deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.