Newcastle United 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig 34. hafta maçında Newcastle United, sahasında Southampton ile karşılaştı.
St. James' Park'ta oynanan maçı Newcastle 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54 ve 81. dakikalarda Callum Wilson, 79. dakikada Walcott (K.K.) attı. Southampton'ın tek golü 41. dakikada Armstrong kaydetti.
Newcastle ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Southampton'ın ise ligde 9 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor.
Alınan bu sonucun ardından Newcastle, puanını 65'e çıkardı. Southampton ise 24 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle, Arsenal'i ağırlayacak. Southampton ise Nottingham Forest'a konuk olacak.