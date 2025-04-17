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Spor

Newcastle United, 5 golle kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United, Crystal Palace karşısında sahadan 5-0'lık farklı skorla galip ayrıldı.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
Newcastle United, 5 golle kazandı!
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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United, Crystal Palace engelini 5-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Newcastle'ın gollerini 14. dakikada Jacob Murphy, 38.dakikada Marc Guehi (KK), 45+2. dakikada Harvey Barnes, 45+8. dakikada Fabian Schar ve 58. dakikada Alexander Isak kaydetti.

Konuk ekip Crystal Palace'ta Eberechi Eze, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti ve puanını 59'a yükselterek 3. sırada yer aldı.

Crystal Palace ise ligde üst üste 2. yenilgisini aldı ve 43 puanla 12. sırada bulunuyor.

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