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Spor

Newcastle United, 5 maç aradan sonra kazandı

Newcastle United, Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde sahasında Arsenal'i 1-0'lık skorla geçti.

2 Kasım 2024 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Newcastle United, 5 maç aradan sonra kazandı
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İngilter Premier Lig'in 10. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United evinde Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

St. James' Park'ta oynanan maçta Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Alexander Isak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galip gelen Newcastle United 15 puana yükselirken, Arsenal 18 puanda kaldı.

Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Manchester City'nin Bournemouth'u yenmesi halinde liderin 8 puan gerisine düşmüş olacak.

Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olurken, Arsenal deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.

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