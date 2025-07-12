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Spor

Newcastle United, Anthony Elanga'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Nottingham Forest'tan 23 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu Anthony Elanga'yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi12 Temmuz 2025 Cumartesi 01:41 - Güncelleme:
Newcastle United, Anthony Elanga'yı transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Nottingham Forest'tan 23 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu Anthony Elanga'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Newcastle United, Nottingham Forest'tan kanat oyuncusu Anthony Elanga'yı uzun vadeli bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Anthony, Forest'ın 2024-2025 Premier Lig sezonunda etkileyici bir performans sergilemesinin ardından takıma katılıyor." denildi.

Elanga, Nottingham Forest formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 6 gol kaydetti.

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