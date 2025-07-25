İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5555
  • EURO
    47,6304
  • ALTIN
    4348.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Newcastle United, Benjamin Sesko için devreye girdi
Spor

Newcastle United, Benjamin Sesko için devreye girdi

Alexander Isak'ın ayrılmak istemesiyle harekete geçen Newcastle United, Leipzig'in genç golcüsü Benjamin Sesko'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 19:39 - Güncelleme:
Newcastle United, Benjamin Sesko için devreye girdi
ABONE OL

Newcastle United, Alexander Isak'ın takımdan ayrılmak istemesinin ardından Leipzig forması giyen Benjamin Sesko transferi için harekete geçti.

İngiliz ekibi, Leipzig'ten Benjamin Sesko ile görüşmelerde bulunuyor. Newcastle United ve Sesko tarafı, bu görüşmeleri Leipzig'e de iletti.

Newcastle United'dan Sesko için şu ana kadar resmi bir teklif almayan Leipzig, golcü futbolcusu için 80-100 milyon euro bonservis bekliyor.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Sesko'nun kulübü Leipzig ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Leipzig forması altında geçen sezon 45 maçta süre bulan Sesko, 21 gol attı ve 6 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.