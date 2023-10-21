Newcastle United, Crystal Palace'ı rahat geçti!

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, Crystal Palace engelini rahat geçti.
Ev sahibi Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jacob Murphy, 44. dakikada Anthony Gordon, 45. dakikada Sean Longstaff ve 66. dakikada Callum Wilson kaydetti.
Ligde son üç iç saha maçını kazanan Newcastle United puanını 16'ya yükseltti. Crystal Palace 12 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u ağırlayacak. Crystal Palace, Tottenham'ı ağırlayacak.