Newcastle United, Dorukhan Toköz için devrede
İngiliz basını Newcastle United’ın, Dorukhan Toköz’ün transferi için maddi anlamda gerekli fedakarlığı yapacağını öne sürdü. İşte Beşiktaş ile ilgili son transfer haberleri…
Genç oyuncunun İngiliz ekibine büyük güç katacağı belirtilen haber yorumda, “Newcastle United, bu oyuncuyu mutlaka almalı. Yükselen performansıyla ileride daha büyük bir değer olacağını gösteriyor” denildi.
KARiUS’U SORDULAR
ALMAN deichstube.de sitesi, Werder Bremen’in, Karius’u kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğunu iddia etti. Alman sitesi, Beşiktaş’ta bu sezon zaman zaman ıslıklanan kaleci için Alman ekibinin Beşiktaş yönetimine, “Satışı uygun mu değil mi?” diye sorduğunu duyurdu. Bilindiği gibi tapusu Liverpool’da olan Karius, Beşiktaş’a 2 yıl kiralanmıştı.
O GENÇLERİ FENER İSTEDİ
ALMAN Express.de, Yunanistan’daki turnuvada otele hayat kadını getirdiği için Beşiktaş yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan 3 genç oyuncuyla Fenerbahçe’nin ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, “Kadro dışı kalan gençler Fenerbahçe ile temas halinde ve Beşiktaş’tan ayrılacaklar” denildi.
(Akşam)
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