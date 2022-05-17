Newcastle United evinde Arsenal'i 2 golle devirdi

Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United ve Arsenal karşı karşıya geldi.

St. James Park'ta oynanan maçı Newcastle 2-0 kazandı ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi hayaline ciddi yara verdi.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 55'te Ben White kendi kalesine ve 85. dakikada Guimaraes kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal 66 puanda kaldı ve ligin son haftası öncesi 5. sıraya geriledi ve Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyamadı. Newcastle ise 46 puana yükseldi.

İngiltere'de son hafta Arsenal, kümede kalma hesapları yapan Everton'ı ağırlayacak. Tottenham ise küme düşen Norwich'e konuk olacak.