Spor

Newcastle United evinde hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Newcastle United, Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United, 2-0'lık skorla kazandı.

HABER MERKEZİ5 Ekim 2025 Pazar 18:05
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Newcastle United, Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United, 2-0'lık skorla kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Bruno Guimaraes ile 84. dakikada penaltıdan Nick Woltemade kaydetti.

Bu sonucun ardından Newcastle United, puanını 9 yaptı. Nottingham Forest, 5 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Newcastle United, Brighton deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, Chelsea'yi konuk edecek.

