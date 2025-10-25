İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Newcastle United evinde hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya geldi. St. James's Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.

25 Ekim 2025 Cumartesi 20:23
Newcastle United evinde hata yapmadı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya geldi.

St. James's Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.

Newcastle United'ın gollerini 18. dakikada Jacob Murphy ve 90'da Bruno Guimares kaydederken Fulham'ın tek golü 56. dakikada Sasa Lukic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 12 puana yükselirken, Fulham ise 8 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, West Ham deplasmanına gidecek.Fulham ise Wolverhampton'ı konuk edecek.

