17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:08 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:12

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da satılacak futbolculara çevrildi. Elinde astronomik teklif almayı düşündüğü futbolcular bulunan Sarı-Lacivertlilerde bu isimlerden biri de İrfan Can Kahveci'ydi. Başarılı futbolcu için İngiliz ekibi Newcastle United devreye girdi. Joe Willock'u kadrosuna katamayan Siyah-Beyazlılar, alternatif olarak belirlediği İrfan Can için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin sunacağı rakam, transferin akıbetini belirleyecek.



İRFAN CAN KAHVECİ AYRILABİLİR

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin astronomik bir teklif alması halinde satmayı düşündüğü isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılabilir!

WILLOCK OLMAYINCA İRFAN CAN

25 yaşındaki futbolcu, Newcastle'ın hedefinde. İngiliz ekibi, geçen sezon Arsenal'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Joe Willock'u kadrosuna katamayınca rotasını İrfan'a kırdı. Newcastle'ın EURO 2020 de dahil olmak üzere İrfan Can'ı bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi.

NEWCASTLE RESMİ TEKLİFLE GELİYOR

Fanatik'in haberine göre, Turnuvada Ay-Yıldızlıların tek sayısını harika bir golle kaydeden yıldız futbolcu için İngiliz ekibinin teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Siyah-Beyazlı ekip eğer Willock için Arsenal'dan olumlu bir yanıt alamazsa Fenerbahçe ile masaya oturmayı planlıyor.

TEKLİF ASTRONOMİK OLURSA...

İrfan Can, yönetimin satmayı düşündüğü isimler arasında yer almıyor ancak Newcastle'ın yapacağı teklifin ekonomik detayları, yönetimin fikrini değiştirebilir. Ayrıca İrfan'ın da Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.