13 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Newcastle United, Jacob Ramsey transferinde sona yaklaştı

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Premier Lig ekibi Newcastle United, Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Jacob Ramsey için görüşmelerde sona yaklaştı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:17
Newcastle United, Jacob Ramsey transferinde sona yaklaştı
Newcastle United, AC Milanlı stoper Malick Thiaw'ın transferini 35 milyon Euro karşılığında tamamladıktan sonra, Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Jacob Ramsey için de görüşmelerde sona geldi.

ANLAŞMA TAMAM

Newcastle United ve Aston Villa, 44 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

FFP KARNESİ ETKİLİ

Newcastle, uzun süredir listesinde olan Ramsey için son birkaç gündür görüşmelerde bulunuyor. Aston Villa, Finansal Fair Play'e uyum sağlamak amacıyla oyuncuyu satmayı planlarken, Ramsey kulüp için tamamen kâr anlamına geliyor.

Orta saha oyuncusu, Eddie Howe'un bu transfer dönemindeki dördüncü imzası olacak ve kulüp, Thiaw anlaşmasının ardından iki günde toplam 79 Milyon Euro harcamış olacak.

SEZON PERFORMANSI

Jacob Ramsey, geçtiğimiz sezonda Aston Villa formasıyla 46 maçta sahada yerini alırken 4 gol atıp 7 de asist yaptı.

