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Spor

Newcastle United, kötü gidişata 'dur' dedi!

İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Newcastle United, konuk ettiği Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

16 Aralık 2023 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
Newcastle United, kötü gidişata 'dur' dedi!
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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan maçı Newcastle United 3-0 kazandı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Lewis Miley, 64. dakikada Miguel Almiron ve 82. dakikada Danlei Burn kaydetti.

Fulham'da Raul Jimenez, karşılaşmanın 22. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United, iki maç aradan sonra kazanıp 29 puana yükseldi. Fulham, 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Luton Town deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Burnley'i ağırlayacak.

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