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Spor

Newcastle United, ligde gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United, Sheffield United deplasmanına konuk oldu. Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Milan'la 0-0 berabere kalan Newcastle United, lige bambaşka geri döndü ve karşılaşmayı 8-0'lık skorla kazandı.

24 Eylül 2023 Pazar 20:30 - Güncelleme:
Newcastle United, ligde gol oldu yağdı!
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İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, deplasmanda Sheffield United'ı 8-0'lık skorla mağlup etti.

Newcastle United, 21. dakikada Sean Longstaff, 31. dakikada Dan Burn ve 35. dakikada Sven Botman'ın golleriyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Eddie Howe'un ekibinde Callum Wilson 56. dakikada farkı 4'e çıkartı. 61. dakikada Anthony Gordon, durumu 5-0 yaptı. Newcastle United, 68. dakikada Miguel Almiron, 73. dakikada Bruno'nun ve 87. dakikada Alexander Isak'ın attığı gollerle karşılaşmayı 8-0'lık galibiyetle tamamladı.

Newcastle United, Premier Lig tarihinde bir maçta 8 farklı oyuncusu gol atan ilk takım oldu.

Bu sonucun ardından Newcastle United, ligde puanını 9'a yükseltti. Sheffield United, 6 hafta sonunda 1 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Newcastle, sahasında Burnley'i konuk edecek. Sheffield United, West Ham United deplasmanına gidecek.

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