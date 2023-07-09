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Spor

Newcastle United, Loris Karius ve Paul Dummett ile nikah tazeledi

Premier Lig ekibi Newcastle United, kaleci Loris Karius ve sol bek Paul Dummett'in sözleşmelerini 1 sene uzattı.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 17:12 - Güncelleme:
Newcastle United, Loris Karius ve Paul Dummett ile nikah tazeledi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, 30 yaşındaki kaleci Loris Karius ve 31 yaşındaki sol bek Paul Dummett'in sözleşmelerinin 1 sene uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, bir dönem Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius'un ve 31 yaşındaki Gallerli sol bek Paul Dummett'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını bildirdi. Alman kaleci, geride kalan sezonda sadece İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) finalinde Manchester United karşısında forma giyerken, Paul Dummett ise geçtiğimiz sezon sadece EFL Cup 2. turunda İngiltere 4. Lig ekibi Tranmere Rovers karşısında forma giydi.

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