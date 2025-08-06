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Spor

Newcastle United, Malick Thiaw için kesenin ağzını açtı

Premier Lig ekibi Newcastle United, Milan forması giyen Malick Thiaw için 30 milyon euroluk bir teklif yaptı.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Newcastle United, Malick Thiaw için kesenin ağzını açtı
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Newcastle United, savunmasını Milan'dan Malick Thiaw ile güçlendirmek istiyor.

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki stoper için harekete geçti ve Milan'a teklifte bulundu.

30 MİLYON EURO

Sky'ın haberine göre, Newcastle United'ın, Thiaw için Milan'a sunduğu teklifin 30 milyon euro olduğu yazıldı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Alman stoperin, kulübü Milan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Thiaw, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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