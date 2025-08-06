Newcastle United, Malick Thiaw'ın peşini bırakmıyor

Newcastle United, geçtiğimiz yaz görüşme yaptığı Malick Thiaw'a yeniden ilgi gösteriyor. Milan forması giyen 23 yaşındaki stoper, bu yaz Como ve Crystal Palace'tan gelen teklifleri geri çevirdi. İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre Milan, Thiaw'ı yaklaşık 25 milyon avroya satmayı planlıyor.

2022'de Schalke'den 9,3 milyon avroya transfer edilen Thiaw, bu sezon Milan formasıyla 31 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Maç başına 3,7 uzaklaştırma ve 1,1 top çalma ortalamasıyla dikkat çekti. Sözleşmesi 2027'ye kadar süren genç oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Alman Milli Takımı formasını da üç kez giyen Thiaw'ın Newcastle'a transferi için resmi adım atılıp atılmayacağı merak konusu.