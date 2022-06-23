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Spor

Newcastle United, Nick Pope'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Burnley'de forma giyen Nick Pope'u kadrosuna kattığını açıkladı.

23 Haziran 2022 Perşembe 21:54 - Güncelleme:
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Newcastle United, yeni sezon öncesinde ikinci transferini yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen Burnley'den Nick Pope ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmezken İngiliz basınında yer alan haberlerde, transferin 10-12 milyon Sterlin karşılığında tamamlandığı ifade edildi.

Pope, 2019/20 sezonunda 15 maçta kalesini gole kapatarak İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından sezonun en iyi 11'ine seçilmişti.

Burnley'ye 2016 yılında transfer Nick Pope, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maça çıkarken kalesinde 47 gol görmüştü.

Newcastle United, daha önce Aston Villa'dan Matt Targett'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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